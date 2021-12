La pandemia da Covid 19 con tutte le sue varianti continua a essere al centro delle nostre vite e della situazione del mondo. I nostri sentimenti, il senso della politica, la fenomenologia della violenza e le meditazioni sulla cultura da cui veniamo: nulla sembra sfuggire agli effetti dello stato di emergenza continua che il virus sta determinando. Al di la delle estremizzazioni del dibattito pubblico dobbiamo capire, cercare criticamente ancora, reagire.

Venerdì 10 dicembre alle ore 17, a Roma alla sala conferenze della Fondazione Basso in Via della Dogana Vecchia 5, si svolge per iniziativa del Centro per la riforma dello stato (CRS) un seminario a partire dai libri “Intimità delle lontananze. Meditazioni al tempo della pandemia” di Alberto Olivetti e “Il silenzio delle campane. I virus della violenza e la cura” di Letizia Paolozzi e Alberto Leiss. Ne discute con gli autori Maria Luisa Boccia.

L’incontro si svolgerà in presenza (qui il link per prenotarsi ad assistere) e sarà trasmesso online sulla pagina Facebook del CRS (https://www.facebook.com/CRiformaStato/).

Alberto Olivetti, Intimità delle lontananze. Meditazioni al tempo dell’epidemia, Bordeaux 2021, pagg.81, euro 8,00.

Letizia Paolozzi, Alberto Leiss, Il silenzio delle campane. I virus della violenza e la cura, Harpo 2021, pagg.185, euro 18,00.

Segnala su Facebook