I 50 anni della Libreria delle donne di Milano

Pubblichiamo l’invito della Libreria delle donne di Milano alla conferenza stampa per i 50 anni di vita e attività di questa realtà del femminismo.

“La politica è la politica delle donne

Lo abbiamo detto, in effetti, per dire che

il cambiamento della condizione umana femminile (il femminismo) non è un capitolo dei cambiamenti in corso, ma il loro orizzonte più promettente.”

Luisa Muraro

Siamo liete di presentare il denso calendario di iniziative e incontri che ci accompagneranno per tutto il 2025.

Vogliamo festeggiare un traguardo importante: i cinquant’anni della Libreria delle donne di Milano.

Ma questa è solo una tappa nel percorso e nella storia del femminismo: siamo convinte che il movimento delle donne, nato dalla libertà guadagnata con pochi mezzi e ben radicato nell’ascolto di sé in relazione con altre, sia imprescindibile per ripensare l’agire politico per tutte e tutti.

Creatività e relazioni, al di là dei rapporti di potere, sono il cuore pulsante di una trasformazione possibile.

Vi invitiamo a partecipare e a diffondere le iniziative.

Conferenza stampa

Presentazione programma 2025

sabato 25/01 11:00-13:30 – Libreria delle donne via Pietro Calvi 29 20129 Milano

+39 02 70006265

Presentazione del programma annuale delle iniziative che accompagneranno i primi 50 anni della Libreria delle donne di Milano (1975-2025).

A seguire un ricco aperitivo di apertura dei festeggiamenti.

Per info scrivere a

