“Politica senza amore”, martedì 19 a Roma

Martedì 19 novembre per iniziativa del Crs (Centro per la riforma dello Stato”) e del Gruppo delle femministe del mercoledì presso la Fondazione Basso alle ore 18:00 in Via della Dogana Vecchia 5 a Roma si svolgerà:

POLITICA SENZA AMORE

Un incontro a partire dal volume “Femminismo mon amour. Pratiche femministe per donne e uomini”, a cura della Redazione di Via Dogana 3 – Libreria delle donne di Milano.

Moderano Maria Luisa Boccia e Letizia Paolozzi.

Dibattito con Silvia Baratella, Laura Colombo e Traudel Sattler (redattrici di Via

Dogana 3).

Partecipano Ida Dominijanni, Fulvia Bandoli, Stefania Vulterini, Laura Ronchetti, Marina d’Amelia, Alberto Leiss, Rinalda Carati, Filippo Rea, Nicoletta Tiliacos, Alessio Miceli, Claudio Vedovati, Tamar Pitch, Chiara Giorgi, Franca Chiaromonte.

Oggi è in estrema crisi la politica dei partiti, delle istituzioni e della democrazia rappresentativa. Pensiamo alle guerre, all’autoritarismo che ispira i modi di governare, all’incapacità della politica stessa di gestire con cura la vita delle persone.

Soprattutto le persone giovani sono in cerca di parole e di forme politiche fuori dalle strade battute e dalle strutture tradizionali agonizzanti. In “Femminismo mon amour” si parla di forme politiche alla portata di tutte e di tutti come il partire da sé e la pratica della relazione, invenzioni della politica delle donne per il nostro vivere comune. Oggi che si sta allargando l’idea stessa di politica queste proposte trovano un interesse anche da parte maschile.

L’incontro sarà trasmesso online sulla pagina Facebook del CRS: https://www.facebook.com/CRiformaStato/

Segnala su Facebook