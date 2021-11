Su “Il silenzio delle campane” confronto sabato a Amelia

Per iniziativa del Forum delle donne di Amelia e di Teresa Di Lernia si svolge sabato 20 novembre a Amelia un incontro per presentare e discutere il libro Il silenzio delle campane. I virus della violenza e la cura, di Letizia Paolozzi e Alberto Leiss (Harpo, 2021).

L’appuntamento, al quale saranno presenti gli autori, è alle 16,30 nella sala dello Zodiaco di Palazzo Petrignani, in via del Duomo 3. La presenza va confermata entro venerdì 19 al numero 339 8061410. Chi non potesse essere presente potrà seguire la discussione sulla pagina Facebook del Forum delle donne di Amelia : https://www.facebook.com/forumdonneamelia.it

Il libro racconta i mesi della pandemia fino ai primi mesi del 2021 attingendo dalla cronaca i fenomeni più evidenti della violenza, in diverse sue manifestazioni: la guerra, la violenza maschile contro le donne, i conflitti nel lavoro, nella scuola, la violenza istituzionale contro i “non meritevoli di essere narrati”: carcerati, immigrati, marginali.

Esiste una idea e una pratica della cura capace di isolare i virus della violenza, di gestire il conflitto necessario alla politica evitando gli esiti mortiferi, materiali e simbolici?

