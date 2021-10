Il libro “Il silenzio della campane. I virus della violenza e la cura”, Harpo 2021, di Letizia Paolozzi e Alberto Leiss, sarà presentato e discusso venerdì 22 ottobre alle ore 19 alla Libreria delle donne di Padova. L’iniziativa si svolgerà in diretta Facebook, e con gli autori interverranno Ilaria Durigon e Tristana Dini.

Il volume racconta attraverso un diario della cronaca e dei vissuti l’esperienza imprevista della pandemia, concentrando l’attenzione sulle diverse fenomenologie della violenza: dalle aggressioni maschili contro le donne (spesso esasperate dalla convivenza forzata durante i lockdown), ai riflessi dei conflitti bellici, alla condizione degli anziani e dei bambini, ai gravi episodi nelle carceri, al dramma dei migranti, ai conflitti nel mondo del lavoro.

Sotto la lente di osservazione prodotta dal virus – in un mondo improvvisamente bloccato, fino a silenziare le campane delle chiese nei momenti più gravi della crisi sanitaria – le dinamiche della violenza, sociale e istituzionale risaltano, e stimolano la ricerca dei possibili anticorpi. Può essere una diversa idea di cura – avanzata soprattutto dal pensiero e dalla pratica femminista – la via per combattere più efficacemente la paura e la rabbia che esasperano i conflitti, corrompono il linguaggio, producono il rischio di torsioni autoritarie delle stesse democrazie?

Una nuova pratica della cura e del conflitto saprà reagire alla crisi della politica, al discorso contraddittorio della scienza, ai difetti dell’informazione?

Gli autori intendono proseguire il discorso e la ricerca aperti con il libro con interventi in rete, e l’invito a partecipare a una libera discussione perché tutto non torni come prima, se non peggio prima…

IL SILENZIO DELLE CAMPANE. I VIRUS DELLA VIOLENZA E LA CURA, HARPO, 2021, pagg 185, euro 18

RECENSIONI:

